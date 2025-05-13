Власти Германии впредь не намерены открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники в минобороны Германии.

Согласно информации, новое руководство страны решило сохранить конфиденциальность в вопросах военной помощи, включая поставки дальнобойных систем.

Представитель минобороны ФРГ заявил, что значение ракет Taurus в общественных дебатах «было переоценено». Он добавил, что Германия продолжит поддержку Украины, но «без раскрытия конкретики».