11 мая около 04:00 на служебном участке погранотряда «Горадиз» Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана было замечено подозрительное передвижение неизвестных лиц в направлении Худаферинского моста.

Об этом говорится в сообщении ГПС.

4 человека, поднявшиеся на Худаферинский мост с территории Исламской Республики Иран, переползли на участок моста на территории Азербайджана и начали земляные работы в опорной части моста. Пограничный наряд, выполнявший задание по охране государственной границы, был немедленно направлен к месту происшествия, в то же время о происшествии было проинформировано пограничное представительство иранской стороны.

Один из нарушителей границы, заметив приближение пограничного наряда в этом направлении, бросился в реку Араз, а трое других отступили обратно, но были задержаны на территории Исламской Республики Иран.

С участием пограничников был проведен осмотр места происшествия, обнаружены и изъяты инструменты, использованные нарушителями при проведении земляных работ.

По информации, предоставленной иранской стороной, задержанные являются гражданами Исламской Республики Иран. С участием обеих сторон проводятся поиски человека, упавшего в реку Араз. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.