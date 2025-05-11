Идеолог Кремля Александр Дугин прокомментировал ожидания громкого заявления президента России, заявив, что «Путин ничего не скажет — он уже всё сказал». По его словам, война продолжается, и никакого внезапного прекращения боевых действий не будет.

«Пусть будут прокляты те, кто хотят, чтобы война внезапно прекратилась. Этого не будет», — заявил Дугин.

Он также призвал прекратить подозрения в адрес главы государства: «Хватит подозревать Путина в том, что он готов на предательство. Он не тот человек. Он этого не сделает».

В завершение Дугин подчеркнул: «Впереди только Победа! Русские батальоны идут на Запад!».