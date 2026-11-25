По меньшей мере 30 человек погибли и еще 15 пострадали в результате крупного пожара, вспыхнувшего после ДТП с бензовозом на севере Каира, сообщили в Министерстве здравоохранения Египта.

«На текущий момент в больницы поступили 15 пострадавших вследствие инцидента, число погибших возросло до 30», – говорится в заявлении ведомства.

На место происшествия направили 39 машин скорой помощи, а больницы в районе аварии перевели в режим повышенной готовности, добавили в Минздраве.

По данным телеканала Cairo24, бензовоз перевернулся и загорелся в районе Эль-Варак. Пламя быстро охватило несколько автомобилей, находившихся поблизости.

Причина возгорания пока официально не установлена. При этом источники телеканала утверждают, что незадолго до аварии на дорогу упал находившийся под напряжением кабель. Эта версия пока не получила официального подтверждения.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули поручил обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь, а семьям погибших и пострадавшим выплатить финансовые компенсации.