Победа в 44-дневной Отечественной войне — это наша общая Победа, и, завоевав её, азербайджанский народ продемонстрировал всему миру своё историческое величие. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на открытии Агдамского центра мугама.

«Неслучайно даже враждебно относящиеся к нам круги, силы, страны, знают, что мы достойный народ, народ, заслуживающий уважения, и с нами надо считаться. Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом», — отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что когда всё общество объединяется вокруг единой цели, оно способно на великие свершения: «Никакая сила не может противостоять народу. Именно в этом заключается наше величие».

По его словам, в ходе войны Азербайджан ясно осознавал, кто поддерживает Армению и какие силы стоят за ней. «Но это нас не остановило. Мы уже жили под девизом «умрем, но не свернем со своего пути», и 44-дневная Отечественная война — это летопись профессионализма, героизма и национального духа», — добавил глава государства.