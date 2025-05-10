В жилом массиве «Гурд дереси» города Сумгайыт произошел пожар в частном жилом доме.

Возгорание началось в подвале и недостроенной пристройке во дворе. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы противопожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также были привлечены силы и техника.

Благодаря профессиональным действиям пожарных, огонь был локализован в короткие сроки и не допустили его распространения на соседние постройки.

В результате пожара сгорели 4 холодильника, легковоспламеняющиеся конструкции и деревянные материалы вспомогательной постройки общей площадью 15 кв. м на первом этаже шестикомнатного жилого дома.

По словам владельца дома Закира Гасымова, он сам его поджег.

«Я не хочу, чтобы дом достался моей жене и сыну. Мы ссоримся уже 10 лет», — сказал он в интервью местным СМИ.