Следователи подмосковного главка Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о хулиганстве после проникновения подростков в здание сгоревшего концертного зала Crocus City Hall в Московской области, передает РИА Новости.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате комитета.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о проникновении подростков на территорию сгоревшего Crocus City Hall. По её данным, один из несовершеннолетних катался там на электросамокате, второй — осуществлял видеосъёмку.

Их доставили к следователям.