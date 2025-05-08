Сегодня прошел строевой смотр военнослужащих ВС Азербайджана, которые примут участие в международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-2025» в городе Конья Турецкой Республики. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

Военнослужащим были проинформированы о цели и значимости учений, им были даны соответствующие поручения в связи с правилами безопасности и организационными вопросами.

На международных учениях, которые пройдут с 12 по 23 мая нынешнего года, нашу страну будут представлять пилоты ВВС Азербайджана, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.