Агентство пищевой безопасности Азербайджана вновь ограничил ввоз томатов из Туркменистана. Как сообщает Minval.az со ссылкой на ведомство, соответствующее решение было принято по итогам лабораторных исследований, проведённых в рамках плановых контрольных мероприятий.

В результате экспертизы в 11 партиях импортированной продукции был выявлен опасный вирус коричневой морщинистости плодов томатов (ToBRFV), способный нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

В целях недопущения распространения инфекции Агентством было принято решение о возврате заражённой продукции обратно или её уничтожении.

По факту обнаружения вируса приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства. Временно приостановлен импорт томатов из Туркменистана, а в адрес компетентных органов этой страны направлено официальное уведомление с требованием проведения необходимых санитарных мероприятий. Ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений и получения гарантий безопасности продукции.