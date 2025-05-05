Сложные логистические и экономические барьеры затруднят реализацию соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских экспертов.

Соглашение вряд ли принесёт быструю выгоду. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся лишь в отдалённом будущем. Перспективы для нефтегазовой отрасли также выглядят ограниченно, отмечается в статье.

«Существует много факторов, из-за которых американские компании могут настороженно относиться к нефти и газу на Украине. Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность работать по всему миру, сочтут Украину конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — высказался эксперт из Техасского университета Бен Кэхилл.

Эшли Замволт-Форбс, бывшая сотрудница министерства энергетики США, отметила, что местные власти с трудом находят средства на изучение природных ископаемых в США, Канаде и Австралии. Найти средства для исследований на Украине будет намного сложнее.

Ещё одна проблема для американцев — это устаревшие советские карты, на основании которых придётся искать полезные ископаемые. По данным издания, некоторые фирмы уже застряли на картах времён СССР. Причина в том, что все эти годы Украина мало инвестировала даже в самые элементарные работы по выявлению ресурсов, сказано в статье.