Введенные администрацией США таможенные пошлины на продукцию ряда стран, возможно, не будут отменены. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Его спросили, останутся ли пошлины на постоянной основе или от них впоследствии откажутся. «Нет, я бы не стал этого делать, потому что, если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить [производство] в Соединенных Штатах?» — отметил президент.

Трамп указал на то, что вел себя «очень жестко с Китаем» в торговой сфере, но отметил, что теперь Пекин хочет достичь соглашения с Вашингтоном. «Это означает, что мы не теряем триллион долларов, <…> потому что сейчас мы не ведем с ними дела. А они хотят заключить сделку. Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем все это обернется, но это должна быть справедливая сделка», — сказал президент.

По его словам, он не будет делать исключений из пошлин для американского малого бизнеса, заявив, что предпринимателям это не нужно.