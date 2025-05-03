Следующие заседания региональной консультативной платформы «3+3» состоятся в Ереване и Баку в порядке очередности, как договорятся участники. Об этом сообщил посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью зарубежному изданию, комментируя формат переговоров для стабилизации ситуации в регионе.

По словам дипломата, взаимодействие России, Армении и Азербайджана на высшем уровне в 2020-2022 годах позволило выработать значительное количество совместных заявлений. В 2021 году была создана трехсторонняя рабочая группа для разблокировки экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, действующая под сопредседательством вице-премьеров.

Копыркин подчеркнул, что судьбу региона должны определять сами страны Южного Кавказа и их соседи, а ключом к стабильности является инклюзивный диалог и противодействие внешним геополитическим вмешательствам. Он также отметил, что Грузия пока не участвует в формате «3+3», но дверь для Тбилиси остается открытой.

По мере формирования условий возможно обсуждение вопросов региональной безопасности. Копыркин предложил усилить взаимодействие в рамках «3+3» через контакты Россия — Армения — Иран, сосредоточив внимание на экономических и транспортных проектах, внешнеполитической координации и гуманитарной повестке. Эти обсуждения должны дополнять, а не заменять существующие двусторонние и региональные механизмы.