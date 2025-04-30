В Баку продолжается судебный процесс над верхушкой свергнутой оккупационной хунты, которую Армения создала в Ханкенди. И в ходе этого процесса, который уже называют «азербайджанским Нюрнбергским трибуналом», становятся известны всё новые доказательства и подробности агрессии Армении против Азербайджана в начале девяностых — той самой агрессии, которую Ереван, да и не только он, пытался представить мировому сообществу как «самоопределение наций».

Накануне весьма примечательное признание озвучил Аркадий Гукасян, по словам которого награды самопровозглашённого «режима» за участие в оккупации азербайджанских земель вручались государственным чиновникам Армении. В частности, как уже рассказывал Minval, были названы имена министра обороны Армении Вазгена Саркисяна и начальника Генерального штаба ВС Армении Гургена Далибалтаяна.

Кому-то на фоне всей трагедии начала девяностых эти факты могут показаться деталями, не заслуживающими большого внимания. Но именно из таких деталей складывается картина ответственности Армении как государства за агрессию против Азербайджана и оккупацию азербайджанских территорий. Ту оккупацию, которая, напомним, продолжалась до осени 2020 года, а окончательно была завершена в сентябре 2023-го. Тем более что сами обвиняемые старательно вымаливают прощение и снисхождение у азербайджанских судей и прокуроров, «внезапно» осуждают убийства мирного населения и даже заявляют, что вообще были против войны.

Неудивительно, что в Ереване по этому поводу изрядно нервничают. И то обстоятельство, что нынешний премьер-министр Армении, её министр обороны и другие чиновники участниками боевых действий в начале девяностых не были, здесь мало что меняет. Есть ответственность персональная, а есть ответственность государства.

При этом в Ереване понимают и другое: попытка сорвать процесс и вытащить обвиняемых из бакинского СИЗО до его старта не удалась. Об «освобождении» продолжают что-то мямлить разве что члены семьи Варданяна, которые умудрились накануне написать обращение в Ватикан. И, похоже, сами верят, что сегодня, после похорон папы Франциска и накануне конклава по выборам нового понтифика, у римской курии как раз нашлось время на Варданяна.

В результате сегодня судьба самих обвиняемых отодвинута на второй план. И все усилия армянского лобби направлены на другое — поставить под сомнение их показания. Достаточно вспомнить нашумевшее обращение французских (ну а чьих же ещё?) адвокатов, опубликованное в Le Figaro, авторы которого призывали «примерно наказать» Азербайджан… за суд над военными преступниками. Судя по всему, французские адвокаты уверены, что в мусульманской стране судить христиан не имеют права, а национальность является индульгенцией даже от таких преступлений, как терроризм и геноцид.

Теперь — новый «ход конём». На авансцену выпустили некую Сирануш Саакян, которая отрекомендовалась как «представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ». Эта неуважаемая дамочка тут же заученно заявила: «Конечно, приписываемые Аркадию Гукасяну или кому бы то ни было показания не могут являться заслуживающими доверия ни для нас, ни вообще для какой-либо структуры, поскольку заседания проводятся за закрытыми дверями, без участия независимых СМИ и специалистов, и нет возможности получать беспристрастную информацию». Ну понятно: «независимыми и беспристрастными», в её представлении, могут быть только армянские суды.

Дело даже не в том, что в процессе участвуют адвокаты, что все права обвиняемых соблюдаются и гарантируются, и что судебный суверенитет никто не отменял. Представителям оккупационной хунты предстоит отвечать за всё, что они совершили на территории Азербайджана, — перед азербайджанским судом и по азербайджанским законам.

Что же до ЕСПЧ, то президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме ADA «К новому миропорядку» заявил:

«Учитывая, что мы не участвовали в выборах судей Европейского суда по правам человека, все решения этого суда для нас недействительны. Это позиция, которую мы выработали, и я пользуюсь возможностью заявить: ни одно решение Европейского суда не имеет для нас юридической силы, поскольку нас лишили права голоса. Мы не голосовали за этих судей. Мы не знаем, кто эти судьи. Так что, я думаю, Совет Европы выстрелил себе в ногу. Они хотели дискриминировать Азербайджан, изолировать нас, но на самом деле они изолировали себя от Кавказа».

Здесь можно было бы поставить точку. Но остаётся ещё одно обстоятельство. Совет Европы как структура и без того уже в значительной степени дискредитировал себя. Эта организация продемонстрировала полную несостоятельность в решении реальных конфликтов — от Карабаха до Украины. А теперь Совет Европы, по сути, позволяет втянуть себя в балаганное шоу, задача которого — сорвать полноценное расследование военных преступлений, преступлений против человечности, терроризма и геноцида. Это касается и комиссаров по правам человека, и ЕСПЧ.

И вот интересно: в Страсбурге по-прежнему уверены в своём моральном праве читать кому-то нравоучения?