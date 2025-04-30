Экспертное сообщество подводит итоги состоявшегося в Баку важного международного форума — учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

Приветственное послание участникам конференции направил президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Представители более 100 авторитетных неправительственных организаций, гражданского общества собрались вместе с целью создать первую в истории Платформу НПО Глобального Юга. Мы рады, что во время проведённой в ноябре прошлого года на полях COP29 в Баку международной конференции «Юг — Юг», посвящённой сотрудничеству между неправительственными организациями государств — членов Движения неприсоединения, выдвинутая Национальным форумом НПО Азербайджана инициатива по созданию Платформы НПО Глобального Юга получила внушительную поддержку. Более 1000 представителей и активистов НПО из примерно 140 стран собрались вместе, чтобы подписать соответствующую совместную декларацию».

«Известный благодаря своей многовекторной внешней политике, Азербайджан в 2019–2023 гг. являлся председателем Движения неприсоединения, объединяющего 120 стран мира, — напомнил глава государства. — Мы также предприняли ряд важных шагов для институционализации Движения неприсоединения. Став сильным голосом Глобального Юга, Азербайджан оценивает запуск этой платформы в Баку как знак признания своей деятельности в качестве председателя Движения неприсоединения и COP29. Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесёт значительный вклад в то, чтобы усилить голоса наших народов, донести их позицию до международного сообщества, а также защитить и обеспечить их права».

Но за кадром этой официальной риторики — масштабные геополитические подвижки. Азербайджан делает стратегический выбор в пользу Глобального Юга. В этом контексте логично рассматривать не только бакинский форум НПО Глобального Юга, но и недавний государственный визит Ильхама Алиева в Китай.

Вряд ли имеет смысл напоминать, что именно на Глобальном Юге сосредоточены сегодня колоссальные человеческие, интеллектуальные и материальные ресурсы. Глобальный Юг сегодня — это страны Азии, Африки и Латинской Америки, то есть почти две трети государств — членов ООН, около 80 процентов населения Земли, примерно половина мирового ВВП и совокупного объёма международной торговли. И это страны, чья роль в политике по традиции сильно недооценивалась. Тем странам, которые сегодня относятся к Глобальному Югу, политические традиции предписывали быть сырьевой и ресурсной базой для Глобального Севера. Здесь шёл делёж «сфер влияния», но о том, чтобы предоставить этим странам самостоятельную политическую роль, — многие политики не решались даже думать.

И уж тем более исключительной прерогативой Глобального Севера считался такой инструмент, как гражданское общество и неправительственные организации.

И вот теперь Азербайджан ломает стереотипы. Причём по нескольким векторам сразу. Президент Ильхам Алиев в своём послании отметил: Азербайджан будет играть роль моста, связующего звена между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Опыт такой политики у нас есть — достаточно вспомнить инициативы межкультурного и межцивилизационного диалога. Это не просто инициатива. Это — приглашение договориться, учесть новые реалии и принять во внимание то обстоятельство, что Глобальный Юг пробуждается.

Тем более показательно, что Азербайджан использует здесь такой инструмент, как НПО и гражданское сообщество. И это тоже не в первый раз. Работа с неправительственными организациями является важной частью деятельности Бакинской инициативной группы. Работа с НПО была важной частью COP29.

И теперь у этой работы появляется новая грань — Платформа НПО Глобального Юга. Председательство в новой структуре передано Азербайджану — что вполне логично, так как именно наша страна была инициатором её создания. Новая Платформа только в начале пути, какие проекты здесь могут быть реализованы — пока остаётся только гадать. Но нет сомнений, что структура станет важным политическим инструментом внешней политики Азербайджана на таком перспективном направлении, как Глобальный Юг. Просто потому, что уже давно настало время видеть на карте мира не исключительно старых «глобальных игроков». Мир меняется, и Глобальный Юг, частью которого является и Азербайджан, заявляет о себе. И то, что многие игроки в «старых центрах силы» этого не ждали и не прогнозировали, уже мало что меняет.