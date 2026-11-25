Проект «Партизаны Беларуси» опубликовал на своем сайте документ, связанный с дедом спецпосланника президента США Джареда Кушнера — Иосифом Берковичем.

В базе проекта разместили двухстраничный «личный листок по учету партизанских кадров» на имя Иосифа Моисеевича Берковича. Из документа следует, что он родился в 1922 году в Кореличах Белорусской ССР. Дед Кушнера вступил в партизанский отряд в 1943 году и действовал на территории современной Гродненской области.

«За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования», — говорится в боевой характеристике мужчины.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером показал архивные документы об участии деда Кушнера в антифашистском сопротивлении.