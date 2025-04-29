Министерство иностранных дел Китая призвало США отказаться от тарифного давления и начать диалог с Пекином на основе равенства и взаимного уважения.

Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

«Если Соединенные Штаты хотят решить текущую проблему посредством переговоров, им следует отказаться от политики угроз и давления, начать диалог с Китаем на основе равенства и взаимного уважения», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.