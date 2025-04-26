Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует нарастить присутствие пограничников вдоль международно признанных границ Армении. Об этом говорится в его заявлении на мероприятии, посвященном Дню пограничника.

По его мнению, которое приводит «Спутник», очень важно для государства, его независимости, суверенитета и развития то, что прибывающих в страну граждан на границе встречают именно армянские пограничники.

При этом он вновь поблагодарил российских пограничников и Российскую Федерацию за выполнение этих функций с первых дней независимости республики.