Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Китая во всех сферах под решительным и мудрым руководством Председателя КНР Си Цзиньпина, вывели его в ряд самых мощных и передовых стран мира, еще больше укрепили его позиции на международной арене. Во главе с Си Цзиньпином Китай добился значительных успехов. Развитие Китая отвечает не только интересам китайского народа, но и всего мира.

Об этом говорится в заявлении президента Азербайджана Ильхам Алиев в ходе эксклюзивного интервью китайскому агентству Синьхуа.

«По приглашению Председателя Си Цзиньпина в 2014 году я посетил Китай с рабочим визитом, а уже в 2015 году состоялся мой государственный визит в КНР. В 2019 году по приглашению Председателя КНР я принял участие во II форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», проходившем в Пекине.

С большой теплотой вспоминаю наши встречи и плодотворные обсуждения с Председателем Си Цзиньпином. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием. Наш активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений.

Могу с уверенностью сказать, что все предыдущие визиты в КНР отличались весьма насыщенной программой и сопровождались подписанием целого ряда важных двусторонних документов, направленных на расширение всестороннего азербайджано-китайского сотрудничества на основе взаимных интересов. Убеждён, что и предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между Азербайджана и Китайской Народной Республикой», — отметил президент Азербайджана.