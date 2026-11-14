Для прекращения войны против Украины Россия потребовала от НАТО вернуться к границам 1997 года, а также прекратить помощь Киеву.

Как сообщает The New York Times, документ с изложением позиции Кремля был представлен 10 ноября на переговорах в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ. Его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом дипломатических консультаций, отметило издание.

Отмечается, что в документе фактически повторяются требования, которые Москва выдвигала в декабре 2021 года. В частности, Россия настаивает на прекращении дальнейшего расширения НАТО и выводе войск и военных баз Альянса на позиции, которые они занимали до 1997 года. Речь идет, в том числе, о военном присутствии в Польше и странах Балтии.

Кроме того, Москва требует запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, Центральной Азии на Южном Кавказе.

Отдельный пункт касается прекращения поставок Киеву западного вооружения и военной техники.