Нефтеперерабатывающий завод STAR, актив SOCAR в Турции, в сентябре 2026 года произвел 150,739 тыс. тонн авиационного топлива (керосина), что на 13,1% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), в сентябре этого года турецкие НПЗ произвели около 497,4 тыс. тонн авиатоплива (-14,8% от показателя сентября 2025г).

Отметим, что STAR был открыт 19 октября 2018 года. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года завод работает на полную мощность. Мощность завода составляет 13 млн тонн переработки сырой нефти в год. На предприятии возможна переработка сортов нефти «Urals», «Azeri Light» и «Киркук». Основную продукцию составляют дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо, нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол и нефтяной кокс, сообщает Report.