Азербайджан намерен расширять сотрудничество с американскими партнерами в сфере цифрового сельского хозяйства, искусственного интеллекта и современных систем орошения. Эти вопросы стали ключевыми в ходе рабочего визита делегации во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым в США.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Азербайджана, одним из первых мероприятий визита стала встреча Мамедова с министром сельского хозяйства штата Оклахома Блейн Артур. Стороны обсудили перспективы развития аграрных связей, которые укрепляются с 2019 года.

Особое внимание было уделено изучению американского опыта в области цифровизации сельского хозяйства, применения искусственного интеллекта, внедрения современных технологий орошения и проведения научных исследований. Также обсуждались совместные проекты и развитие партнерства между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Университетом штата Оклахома. В частности, речь шла о программах двойных дипломов, обмене студентами и специалистами, совместных обучающих и практических программах.

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с заместителем губернатора Оклахомы Мэттом Пиннеллом и командующим Национальной гвардией штата генерал-майором Томасом Манчино. На переговорах обсуждались торгово-инвестиционные связи, расширение аграрного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.

Отдельной темой стали перспективы развития сельского хозяйства в Карабахе и Восточном Зангезуре. Американской стороне рассказали о восстановительных работах на освобожденных территориях и планах по формированию там современного аграрного сектора. Предполагается, что сельское хозяйство в этих регионах будет развиваться с использованием цифровых технологий, с учетом международных стандартов и климатических вызовов.

Практическую составляющую визита дополнило посещение научно-исследовательской лаборатории Службы сельскохозяйственных исследований Минсельхоза США, специализирующейся на пастбищных угодьях. Азербайджанская делегация ознакомилась с исследованиями по повышению продуктивности пастбищ и кормовых культур, рациональному использованию почвенных и природных ресурсов, а также изучению влияния климатических изменений на пастбищные экосистемы.

Для Азербайджана этот опыт представляет интерес прежде всего с точки зрения укрепления кормовой базы животноводства и более эффективного управления пастбищами. Стороны обсудили перспективы научного сотрудничества и обмена специалистами.

Еще одним направлением визита стали переговоры с руководителями американских сельскохозяйственных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном. Мамедов представил основные цели Государственной программы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции на 2026–2030 годы, а также инвестиционные возможности страны.