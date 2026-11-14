Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о решимости властей бороться с коррупцией, взяточничеством и незаконным обогащением за счет привилегированного доступа к государственным ресурсам.

Об этом сообщает Tasnim.

Выступая на совещании в Тегеране, посвященном адресному распределению государственной поддержки, глава государства подчеркнул необходимость выявлять наиболее уязвимые для коррупции сферы и устранять системные причины злоупотреблений.

Особое внимание он призвал уделить медицинской сфере, судебной системе, таможне и деятельности государственных руководителей.

Пезешкиан потребовал решительно пресекать случаи получения взяток за манипуляции с судебными делами, незаконного вымогательства денег у пациентов и сокрытия нарушений за вознаграждение.

По словам президента, для борьбы с коррупцией недостаточно выявлять виновных — необходимо обеспечивать их реальное привлечение к ответственности и создавать условия, предотвращающие повторение подобных преступлений.

Отдельно Пезешкиан отметил необходимость усилить роль Министерства экономики и финансов в оздоровлении экономической системы. Он также приветствовал меры по возврату средств, потерянных из-за уклонения от уплаты налогов, и призвал власти открыто информировать общественность о результатах антикоррупционной работы.