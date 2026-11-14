В Азербайджане задержан молодой человек, который с помощью программ искусственного интеллекта монтировал фотографии и видеозаписи студентов, а затем публиковал их в социальных сетях с целью вымогательства денег.

Решением судьи Наримановского районного суда Гюльтекин Асадовой в отношении Илькина Нахмедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, сообщает Qafqazinfo.

25-летний мужчина был задержан в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД. На судебном заседании он признал свою вину и сообщил, что требовал у студентов 20, 25 и 30 манатов за удаление смонтированных с помощью искусственного интеллекта изображений.

Выяснилось, что ранее Нахмедов уже был судим.

Ему предъявлено обвинение по статье 182.2.2 Уголовного кодекса Азербайджана (вымогательство, совершенное повторно). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.