В Чечне с рабочим визитом побывал саудовский принц, член Совета министров королевства Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд, написал в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

На видео политик встречает высокого гостя в аэропорту Грозного. По словам главы Чечни, вместе они посетили новый район имени президента Владимира Путина. Там принцу провели экскурсию и показали проекты будущих объектов, чтобы он мог оценить масштабы преобразований в городе.