В Дагестане застрелен 31-летний бронзовый призер чемпионата России по самбо Магомед Давудов.

По информации российских СМИ, происшествие произошло возле банкетного зала «Марракеш».

Сообщается, что после того, как спортсмен, принимавший участие в мероприятии, вышел из здания, по нему открыли огонь из черного автомобиля Toyota Camry.

Одна из пуль попала Давудову в голову. Раненый спортсмен скончался по дороге в больницу.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Автомобиль, на котором они передвигались, объявлен в розыск.