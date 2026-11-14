В Париже проходит массовая демонстрация, участники которой выступают против роста стоимости жизни и применения насилия сотрудниками правоохранительных органов во время предыдущих акций протеста.

По данным сми, колонна демонстрантов движется от площади Республики к площади Нации, выкрикивая лозунги: «Все вместе против жестокости», «Жизнь наших детей дороже их прибыли» и «Налоги для богатых!».

Одним из главных поводов для выступления стал законопроект, обсуждаемый французским парламентом. Документ предусматривает презумпцию законности применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

В демонстрации участвуют преимущественно молодые люди, в том числе представители студенческих объединений. К акции также присоединились активисты левых партий и движений.

По сравнению с демонстрацией 5 ноября, организованной профсоюзами, нынешняя акция выглядит менее многочисленной. Крупные профсоюзные объединения в ее организации не участвуют: собственные протестные мероприятия они планируют провести 17 ноября в рамках очередного дня общенациональной забастовки.

Субботняя демонстрация проходит по призыву молодежных организаций и движения «Желтые жилеты». В связи с риском беспорядков французское МВД усилило меры безопасности. За колонной следуют крупные подразделения полиции и жандармерии в защитном обмундировании.