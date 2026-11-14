Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана предупредил суда об ухудшении погодных условий на Каспийском море.

Согласно предупреждению, днем 15 ноября в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного и северного ветра, который сохранится до дня 16 ноября.

Скорость ветра составит 18–23 м/с, временами усилится до 25–30 м/с, а в открытом море может достигать 32–35 м/с.

Высота волн прогнозируется на уровне 3–4 метров с последующим увеличением до 5,5–7,5 метра.

В связи с ожидаемым штормом судоходным компаниям и экипажам судов следует учитывать неблагоприятные погодные условия при планировании выхода в море.