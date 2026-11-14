Совет безопасности России на закрытом заседании якобы принял решение отказаться от негласного запрета на физическое устранение президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Генерального штаба ВСУ. Об этом сообщает издание МК.

По данным источников, на которые ссылается издание, во время закрытого совещания представители силовых структур выступили за пересмотр прежней установки не наносить удары по украинскому руководству.

В качестве одного из поводов для такого шага назывались продолжительные атаки беспилотников на Ленинградскую область, в том числе на порт Усть-Луга.

Как утверждается в публикации, участники заседания сочли стратегию пассивной обороны неэффективной. По их оценке, имеющихся ресурсов недостаточно для защиты всей территории России от беспилотников, а ответные удары по украинской инфраструктуре не позволяют остановить атаки на российские объекты.

В связи с этим силовой блок предложил перейти к точечным ударам по лицам, принимающим решения. Среди возможных средств поражения, по информации российских источников, назывались гиперзвуковое вооружение, авиабомбы ФАБ-3000 и ракеты «Искандер».

При этом достоверность сведений о решении Совбеза РФ и предполагаемых планах российских силовых структур независимо не подтверждена.