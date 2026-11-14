В Нахчыване продолжается реализация проектов, призванных улучшить водоснабжение сельскохозяйственных земель и модернизировать оросительную инфраструктуру. Ход работ на нескольких объектах проверил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов во время поездки в автономную республику.

Как сообщает ADSEA, в рамках визита глава агентства ознакомился с работами на канале Бенанъяр на территории села Элинджа Джульфинского района.

Также в центре внимания оказались строительство закрытой оросительной и дренажной сети на площади 240 гектаров между селами Чешмебасар и Гюльшенабад Бабекского района, насосная станция «Араз-2» в поселке Нехрам и строительство канала Гарачух на территории Нахчывана.

Реализация этих проектов должна повысить эффективность использования водных ресурсов, улучшить обеспечение водой сельскохозяйственных угодий и расширить возможности для их орошения.