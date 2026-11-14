Российские баллистические ракеты «Искандер» получили новые оптические и радиолокационные системы наведения, позволяющие корректировать траекторию полета непосредственно перед поражением цели. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, модернизированные ракеты способны менять направление на заключительном этапе полета и поражать объекты с точностью до нескольких метров. Предполагается, что новые головки самонаведения позволяют боеприпасам сканировать местность непосредственно перед ударом и обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы.

Как пишет The Telegraph, советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил об использовании таких ракет при недавних атаках на мосты в Киеве. В результате ударов было нарушено транспортное сообщение между правым и левым берегами города.

Издание отмечает, что российские войска в течение нескольких недель атаковали мостовую инфраструктуру украинской столицы, в том числе с помощью реактивных беспилотников. Затем удары стали наноситься баллистическими ракетами.

По оценке профессора военной стратегии и технологий Берлинской школы Херти Мауро Джилли, новая система наведения позволяет частично устранить характерную для баллистических ракет погрешность на заключительном этапе полета.