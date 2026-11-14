Италия выступила против полноценного присоединения Германии к международной программе разработки истребителя шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP), предложив Берлину статус наблюдателя. Рим опасается, что расширение состава участников замедлит реализацию проекта и приведет к перераспределению заказов в пользу немецкой оборонной промышленности. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

По данным издания, с соответствующей инициативой министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил во время онлайн-встречи с британским и японским коллегами. Представитель итальянского правительства подтвердил, что Рим готов принять Германию в рамках проекта, однако считает предоставление ей статуса наблюдателя без участия в проектировании самолета более подходящим вариантом для сохранения темпов работы.

Против расширения программы выступает и Япония. Обе страны опасаются, что подключение нового участника может затянуть разработку и сократить объем заказов для национальных авиастроительных компаний.

GCAP — совместная программа Великобритании, Италии и Японии по созданию многоцелевого истребителя-невидимки шестого поколения, который должен заменить существующие боевые самолеты. Ввод машины в эксплуатацию запланирован на 2035 год.