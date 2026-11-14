Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи раскритиковал заявление госсекретаря США о том, что «в конце концов им всё равно придётся есть», расценив его как открытую угрозу подвергнуть иранцев голоду посредством блокады.

По словам Багаи, подобные заявления свидетельствуют о том, что Вашингтон продолжает прибегать к действиям, которые он считает военными преступлениями, дополняя ими уже совершённые, по его утверждению, преступления в рамках агрессивных войн и экономического давления на Иран.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства заявил, что США на протяжении десятилетий безуспешно используют угрозы, санкции, терроризм и агрессию, но продолжают повторять прежние ошибки, лишь меняя их названия.

Багаи сравнил политику Вашингтона с «маршем безумия» — выражением историка Барбары Такман, описывающим упорное следование государства губительному политическому курсу вопреки его очевидным провалам.