Южноафриканская платформа IOL — один из ведущих агрегаторов новостей, актуальных событий и медиаконтента в стране — рассказывает о сапёрах и поисковых собаках, которые помогают очищать Карабах от мин и возвращать людей в покинутые сёла.

На бывшей линии фронта в Азербайджане Афсана Байрамова и её поисковая собака Роки искали мины, мешающие перемещённым семьям возвращаться домой. Эти земли опустели после десятилетий конфликта с Арменией.

Авторы публикации отмечают, что Карабах и прилегающие территории — одни из наиболее загрязнённых минами районов мира. Война, вспыхнувшая после распада СССР, вынудила сотни тысяч азербайджанцев покинуть дома, когда Армения установила контроль над этой территорией.

Спустя три десятилетия Азербайджан вернул Карабах и семь прилегающих районов в ходе войн и наступлений 2020–2023 годов.

В бывшем прифронтовом селе Ашагы Абдурахманлы Физулинского района почти ничего не осталось, кроме таблички с его названием. Равнину пересекают танковые окопы, а повреждённый бетонный бункер возвышается над минным полем.

Роки показывает возможную находку настойчивым обнюхиванием. Затем виляет хвостом, садится и смотрит на одно место, объясняет Байрамова.

«Любой сигнал мы считаем миной», — говорит она.

Байрамова — одна из немногих женщин-сапёров в профессии, где традиционно преобладают мужчины. Её напарник — бельгийская овчарка малинуа, родившаяся в 2023 году и привезённая из Хорватии.

«Сильно загрязнённая территория»

Семья Байрамовой родом из Зангиланского района, который Азербайджан вернул под свой контроль во время 44-дневной войны с Арменией в 2020 году.

«Я не хотела оставаться в стороне. Мне тоже хотелось внести вклад в развитие нашей страны», — объяснила она, почему стала сапёром.

Руководитель операций азербайджанского агентства по разминированию ANAMA Джабир Самедов сообщил, что с 2020 года специалисты очистили более 309 тысяч гектаров, обезвредив около 69 тысяч мин и почти 200 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

По данным азербайджанских властей, с начала войны 2020 года взрывы мин унесли жизни 73 человек и ранили 370.

Ашагы Абдурахманлы «сильно загрязнено», говорит Самедов. Здесь остались мины у бывших армянских оборонительных позиций и боеприпасы после азербайджанских обстрелов.

IOL пишет, что перед выходом в поле собаки проходят проверку на тестовом участке: они должны обнаружить образцы взрывчатки. Не справившихся к работе не допускают. В поле кинологи используют длинные поводки, чтобы собаки могли обследовать территорию. Если животное обнаруживает подозрительный объект, место проверяет ещё одна собака, а затем к работе приступает сапёр.

Награда для собак — мяч, но только после подтверждения находки.

«Если поощрять ложные сигналы, собаки могут начать повторять их», — объясняет он.

Авторы отмечают, что работу собак осложняет жаркое и сухое лето на равнинах Азербайджана: температура там может превышать 40 градусов. Байрамова говорит, что животные страдают от солнца и раскалённой земли под лапами. Болезни и травмы лап могут надолго вывести их из строя. После выхода на пенсию собак часто забирают к себе кинологи.

«Вторая ошибка стала бы смертельной»

Некоторые пострадавшие от мин теперь сами помогают очищать территорию.

Асиф Ахмедов покинул эти места в 1992 году. Он пережил войну, но через четыре дня после окончания боёв потерял брата и ногу.

«С детства мы пасли там стада и хорошо знали эти места», — рассказывает он.

Однажды в 2020 году Ахмедов решил повернуть назад и услышал взрыв. Увидев, что брату оторвало ногу, он снял ремень, чтобы остановить кровотечение. Но в этот момент взорвалась вторая мина и отбросила его.

Когда Ахмедов пришёл в себя, брат был мёртв. Он потерял левую ногу, а правая была сильно повреждена.

«После этого я не двигался, потому что понимал: вторая ошибка станет для меня смертельной», — говорит он.

Отец вынес его с минного поля. Ахмедов провёл в больнице три месяца.

«От моей прежней жизни ничего не осталось», — говорит он и добавляет, что так и не вернулся на место взрыва.

Теперь Ахмедов помогает ANAMA: предупреждает жителей и школьников об опасности и призывает не заходить на заражённые участки.

Для Байрамовой награда — видеть, как на очищенной ею земле появляются новые дома. Недавно она вернулась в Агдамский район, где участвовала в разминировании трёх сёл. Сейчас там строят жильё.