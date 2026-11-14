В норвежском регионе Акерсхус обнаружили вспышку птичьего гриппа на птицеферме в муниципалитете Вестбю. Из-за распространения инфекции власти приняли решение уничтожить около 13 тысяч домашних птиц.

Как сообщает Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов, вокруг зараженной фермы установили две зоны контроля: защитную — радиусом три километра и зону наблюдения — радиусом десять километров. На этих территориях действуют ограничения на содержание и перемещение птицы.

Специалисты также проверяют, связана ли новая вспышка с предыдущим случаем заражения, выявленным на прошлой неделе в муниципалитете Клепп региона Ругаланн. Тогда из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить 7,5 тысячи кур.

Норвежские власти призвали птицеводов усилить меры биологической защиты и сообщать о любых подозрительных симптомах у птиц.

Выявленный вирус относится к высокопатогенным штаммам, которые могут вызывать тяжелые заболевания и массовую гибель пернатых. При этом специалисты оценивают риск заражения людей как крайне низкий.