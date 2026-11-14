Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 Predator над островом Кешм в Ормузском проливе. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление КСИР, распространенное иранской государственной телерадиокомпанией IRIB.

Согласно заявлению, беспилотник был сбит в 14:30 по местному времени с помощью «новой передовой системы противовоздушной обороны» аэрокосмических сил КСИР.

В Тегеране назвали аппарат разведывательно-ударным беспилотником американской армии и заявили, что это уже 17-й уничтоженный Ираном дрон семейства MQ-1.