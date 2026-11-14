Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призывает Совет Безопасности ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб, нанесенный в результате атак на страны региона. Об этом сообщил генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Мухаммед аль-Будайви во время выступления в Совбезе всемирной организации.

«Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», — приводятся его слова в заявлении ССАГПЗ.

По данным региональной структуры, с 28 февраля Иран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Коснувшись вопроса об урегулировании отношений с Тегераном, аль-Будайви подчеркнул, что любые будущие договоренности должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. По его словам, это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок. Генсек также указал на необходимость участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их безопасность.