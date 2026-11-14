Президент США Дональд Трамп считает, что решение властей Калифорнии заменить меру наказания всем лицам, приговоренным в штате к смертной казни, на пожизненное заключение, будет иметь катастрофические последствия для системы правосудия в стране.

Трамп в Truth Social написал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом «приостановил приведение в исполнение смертных приговоров всем 563 заключенным, приговоренным к смертной казни» в упомянутом штате. Президент США считает, что это стало «катастрофой для правосудия в Америке».

Трамп подчеркнул, что многие из этих заключенных «убивали снова и снова» и «не могут поверить в свою удачу».

«Надеюсь, что это решение будет отменено», — добавил американский лидер.