Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидера партии «Яшар!» Гади Эйзенкота присоединиться к формированию правительства национального единства для противодействия иранской угрозе.

По словам Нетаньяху, Иран предпринимает новые шаги по восстановлению своей ядерной программы, что представляет экзистенциальную угрозу для Израиля. Он предложил провести переговоры без предварительных условий, отложив политические разногласия и бойкоты.

В ответ Эйзенкот обвинил премьера в расколе общества и подстрекательстве. Он заявил, что Нетаньяху знает о поражении на выборах и отсутствии поддержки со стороны большинства израильтян и депутатов Кнессета. По его словам, в стране будет сформировано новое и более эффективное правительство.