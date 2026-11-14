Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах страны с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября. В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Дорожная полиция рекомендует выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

«Увеличьте дистанцию между транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали избегать резких маневров и торможения.