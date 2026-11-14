Военные расходы США на конфликт с Ираном приближаются к $ 50 млрд, хотя интенсивность боевых действий заметно снизилась. При этом Вашингтон продолжает держать военных на Ближнем Востоке и поддерживать морскую блокаду Ирана. Об этом пишет американское издание The Hill.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «фактически потерпел военное поражение», а Соединенные Штаты одержали победу. Выступая на мероприятии по случаю Дня ветеранов, он подчеркнул, что Вашингтону необходимо добиться «полной победы», а не ограничиваться частичным результатом.

Однако, как отмечает The Hill, заявления президента не означают завершения военной операции. Американские силы продолжают находиться в регионе, а содержание военной инфраструктуры и проведение операций требуют значительных финансовых затрат.

По данным Бюджетного управления Конгресса США (CBO), к 16 октября совокупная стоимость боевых действий достигла 47,1 млрд долларов. Из этой суммы около 38 млрд долларов пришлось на период с начала войны 28 февраля до начала августа. Таким образом, еще примерно 9 млрд долларов было потрачено за последующие три месяца, несмотря на относительное снижение интенсивности столкновений.

Директор программы по Ближнему Востоку Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мона Якубян считает, что расходы могут существенно вырасти в случае новой эскалации.

«Война еще не окончена. Если конфликт усилится, то и военные издержки резко возрастут», — заявила она The Hill.

По данным издания, в начале ноября США разместили в Аравийском море два авианосца, 11 эсминцев и крейсер, еще два эсминца находились в Красном море. Кроме того, три эсминца действовали в Средиземном море в составе Шестого флота США.

Дополнительную финансовую нагрузку создают последствия иранских ударов по американским военным объектам. The Hill со ссылкой на приведенные в публикации оценки сообщает, что расходы на ремонт и замену поврежденной или разрушенной инфраструктуры могут превышать 65 млрд долларов. Эта сумма, как отмечается, не включена в оценку стоимости боевых действий.

Кроме того, администрация Трампа запрашивает до 70 млрд долларов дополнительных военных средств для покрытия расходов на конфликт, закупки вооружений и наращивания кадрового состава.

Сам Трамп ранее заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке должны компенсировать Вашингтону затраты на войну.