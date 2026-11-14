Американские официальные лица поинтересовались у президента Владимира Зеленского, готова ли Украина вывести свои вооружённые силы из Донбасса в случае вступления в НАТО. В ответ Зеленский заявил, что при условии получения надёжных и чётких гарантий безопасности, он готов вынести вопрос территориальной принадлежности на референдум. При этом Украина не намерена признавать утраченные территории частью России, пишут СМИ.

Также Зеленский отметил следующее:

-Украина категорически против закрепления нейтрального статуса в Конституции страны;

-Российская сторона выразила согласие на проведение масштабного обмена пленными, который может стать крупнейшим за всю историю конфликта. Предварительно обсуждается обмен по формуле 1200 на 1200 человек и даже больше;

-Представители США сообщили, что Путин согласился включить европейские страны в следующий раунд переговоров;

-По состоянию на вчерашний день снижение скорости работы спутниковой системы Starshield продолжается уже пять дней. В компании SpaceX заявили, что никаких ограничений с их стороны не вводилось.