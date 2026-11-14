В Азербайджане задержан адвокат Раман Абишов.

Его задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

Адвоката обвиняют в вымогательстве путём угроз. Сегодня он предстал перед судом, который избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Раман Абишов представлял интересы Камилы Алиевой, дочери Рамиза Мехтиева, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях. Адвокат защищал её права по вопросам, связанным с имуществом.