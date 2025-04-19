Украинские военные силы закрепили позиции на территории Курской области и продолжили продвижение вглубь Белгородской области РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции», — отметил президент.

В то же время он отметил успехи украинских военных на Белгородском направлении.

«На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля», — заявил он.