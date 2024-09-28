Всякие упоминания и ссылки на так называемые красные линии уходят в небытие. Угрожающей трансформацией сообщество должно сказать глубокомысленное «спасибо» действующей израильской власти, которая готова пойти на фол последней надежды.

Обычно на него идут от безвыходности. Премьер Беньямин Нетаньяху, при всей его деланной непоколебимости, явно обнажает признаки безысходности, потому как время поджимает. Его главная цель — не уничтожение ХАМАС, не разоружение «Хезболлы» и даже не убийство генсека этой партии Хасана Насраллы, а Иран. Ему никак не удаётся втянуть Тегеран в кровавую бойню, которую он устроил на палестинских и ливанских землях.

Не потому ли он подался в Нью-Йорк в разгар устроенной им же жесточайшей военной кампании против мирных арабских городов и деревень, чтобы выудить какой-нибудь эксклюзивный ход? Сдается, что да.

Странно, что он покинул страну и передал полномочия главы кабинета министру иностранных дел Исраэлю Кацу, хотя по логике вещей всё должно было быть наоборот. За океан мог бы полететь глава МИД, а он мог бы остаться, как обычно случается в ходе войн.

За океаном Дональд Трамп рвёт на себе волосы, вереща, дескать, на него покушается Тегеран, и Америка обязана принять его острый сигнал во внимание и предпринять превентивные меры против главного звена «оси зла».

Понятно, что параллельно он желает внести сумятицу в цепочку связи между демократами и иранцами, которые в принципе неплохо договариваются, причём с обоюдной пользой. Для главного на сегодняшний момент республиканца это не просто раздражительный мотив, но и фактор риска. Необходимо переманить на себя симпатии ненавистников Тегерана, даже если они по убеждениям сторонники Камалы Харрис.

Прикрываясь пенистой фразеологией о демократии и ценностях свободного мира, которому-де злостно противостоят иранцы, палестинцы, сирийцы и прочие, Трамп и Нетаньяху устроили сумбурную пропагандистскую кампанию. Навряд ли она принесёт увесистые дивиденды. На словах кандидат демократов Харрис бичует так называемый исламский террор, но в душе она настроена поддержать бесправных палестинцев и даже иранцев, но предварительно договорившись о ядерной программе. Это дело будущего, это ясно и без пояснений, однако сейчас рано раскрывать козырные карты.

Как бы ни старался Нетаньяху поднять при помощи Генассамблеи ООН весь мир на своих злейших врагов, ему это не только не удаётся, но и играет против его же интересов. И не только потому, что он прицельно уничтожает палестинских и ливанских детей, женщин и стариков, оправдывая тем самым собственные преступления против человечности. Те, кто ещё не так давно осуждали арабов и их союзников за чрезмерную непримиримость, потихоньку изменили отношение к Израилю.

Да что там говорить о предпочтениях сообщества, в самом Израиле Нетаньяху и его кабинет вместе с оголтелыми сионистами-радикалами наподобие лидеров ШАС (израильская ультра-религиозная политическая партия – прим.ред.) и других ультраправых партий — Амихаи Шикли, Бецалеля Смотрича, Офира Софера и им подобных — стали воплощением зла. Это они внесли чудовищный раскол в общество.

На центральных площадях столичного Тель-Авива и других городов идут бессрочные протестные митинги. Народ требует ответа на жизненный вопрос — доколе будет продолжаться кровавая вакханалия, устроенная ради политического выживания премьера? Его пугает участь Эхуда Ольмерта, который сел в тюрьму по обвинению в участии в коррупционных схемах.

Останови сегодня Нетаньяху войну — на следующий же день падёт его кабинет, а следом его призовут к ответу. Как бы он ни строил из себя громовержца, создающего Израиль без ислама и арабов, его бурные фантазии не в состоянии убедить большую часть сограждан в том, что он на правильной стороне истории.

Безуспешно пытается отождествить себя с великими людьми великих идей, однако подмоченные страницы его послужного списка красноречиво доказывают, что он политический авантюрист, топорно играющий на чувствах обманутых людей. Хотя, надо признать, истый пассионарий, обладающий волевыми качествами. Будь он чист на руку, всё бы могло пойти совсем по-другому. Однако…

Пока же в пригороде Бейрута от разрыва израильской авиабомбы погибли десятки гражданских людей, и в их числе дочь генсека «Хезболлы». Генсека достать не удаётся, и, по всей видимости, не удастся. Исмаила Ханию удалось убить ракетой с помощью гаджета, WhatsApp которого был подключён к системе слежения. Командиров «Хезболлы» нейтрализовали, воспользовавшись взрывами пейджеров под руководством ЦРУ, которое воспользовалось услугами МОССАД.

Но обезглавить «Хезболлу» не могут, хотя и стреляют из пушек по воробьям. Вот и получается, что попытка нейтрализации политических и военных оппонентов оборачивается страшной статистикой, когда вместе с командирами ливанских подразделений сопротивления погибают десятки ни в чём не повинных людей.

Однако трагедия не трогает за живое не только израильтян, но и сообщество. Оно по-прежнему держит паузу, и неизвестно, каковой будет участь палестинцев Сектора Газа, которые буквально пленены. У них нет шансов на выживание. Неизвестна также дальнейшая судьба ливанцев-южан. Они большей частью шииты, живут на своей земле, а партия «Хезболла» парламентская, и попробуй докажи, что все они террористы.

Нетаньяху санкционировал давление в отношении противников, и пока мир возмущается, но не в силах что-либо предпринять. Сдается, что политику просто не мешают испить горькую чашу до конца, понимая, что плохой конец ему уготован. Точнее, он сам себе его преподнесёт. Причинно-следственная связь событий 7 октября также будет расследована, и вполне возможно, что следы той операции палестинцев, которые смогли пересечь неприступные ограды с электронной защитой, также сомкнутся на самом премьере.

В своих обращениях к ливанцам Нетаньяху «благородно» предлагает им мигрировать, ибо огромный ареал уже оказался и будет находиться под массированным огнём израильтян. Кровожадность израильских политиков уже не остановить. Бомбёжки будут продолжаться самым беспощадным образом, чтобы вынудить Тегеран вступить в войну, и Нетаньяху не скрывает, что поставил на войну до победного конца.

Ну а что же Тегеран, который демонстрирует стоическую выдержку? Неужели не ответит и не вступит?! Иранцы могут уступить израильтянам в разведке, технологиях и военных разработках, но не в политической манёвренности и искусстве выдержки. Есть нечто более важное, чем престиж и сохранение имиджа перед лицом тех грязных выходок, как убийство лидера другого государства в гостях или же охота на учёных-ядерщиков у себя дома. Ответ последует тогда, когда уйдёт кульминация кровавого сюжета.

Убийство Насраллы изменит многое. Даст ли Тегеран ответ на поле боя? Вот главная дилемма, стоящая перед Ираном. Предстоящие два месяца окажутся критическими, и они обнажат грани политического мастерства оппонентов. Необходимо запастись терпением, ведь на кону судьба не только Ближнего и Среднего Востока, но и вселенной.