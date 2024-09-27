На некоторых участках Хазарского,Сабунчинского и Бинагадинского районов будет временная пауза в подаче газа.

Как сообщили в ПО “Азеригаз ,в связи с ремонтно-восстановительными работами, которые будут проводиться в Каспийском, Сабунчинском и Бинагадинском районах, с 10:00 30.09.2024 будет временная приостановка подачи газа.

На время прекращения подачи газа на территории жилого массива Гала, садов Лахиш, а также на Бинагадинском шоссе-1-й, 1-й, 2-й, 3-й горнодобывающие районы, на определенной территории поселка М.А. Расулзаде ,на Баксольском районе, на территории жилого массива Зангезур будет наблюдаться временная пауза в газоснабжении.