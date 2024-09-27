Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на неформальном диалоге NCQG по климатическому финансированию в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х.

Министр Дж.Байрамов заявил в своем выступлении, что для достижения справедливых и целенаправленных результатов на 29-й сессии COP29 важно привлечь внимание к вопросу климатического финансирования.

Коснувшись инициатив, выдвинутых в рамках председательства Азербайджана в COP29 и проведенных переговоров, министр рассказал о вкладе этих шагов в решение вопроса климатического финансирования и других важных вопросов.