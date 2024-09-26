Завтра в Баку возможны кратковременные дожди

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27 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные дожди и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19°, днем – 23-26° тепла.

Атмосферное давление – 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах – снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем – 23-28° тепла, в горах ночью 6-11°, днем – 13-18° тепла.