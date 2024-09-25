Азербайджан привержен сокращению выбросов метана

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Азербайджан по-прежнему привержен сокращению выбросов метана, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе пятого ежегодного Каспийского бизнес-форума в Нью-Йорке, сообщает Trend.

Для устранения основных барьеров в энергетическом переходе он призвал страны Каспийского региона продолжить работу в совместных форматах.

«Такие инициативы, как диалог СПЕКА по климатическим инновациям, запущенный в рамках COP29, призваны содействовать региональному сотрудничеству и инновациям», – сказал он.

Мамедов отметил, что Азербайджан также работает над значительным расширением своих возможностей в области возобновляемой энергетики путем строительства новых линий электропередач и новых объектов генерации энергии.

«Одним из основных вызовов остается развитие критической инфраструктуры. Еще один вопрос связан с необходимостью «зеленого» финансирования для поддержки разработки крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии. Азербайджан по-прежнему привержен сокращению выбросов метана в рамках наших более широких обязательств по глобальному обязательству по метану», – заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов взять на себя лидерство на COP29, опираясь на свой опыт как ключевого поставщика энергии и одновременно содействуя устойчивому развитию.