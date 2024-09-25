Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества (фото, видео)

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25 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства ознакомились со стендами, представленными на 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», проходящей в Бакинском Экспо-Центре. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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Министру обороны была предоставлена подробная информация о вооружении, технике, авиационных средствах и летательных аппаратах, экспонируемых на выставке, в которой принимают участие более 218 известных военно-промышленных предприятий и ведущих иностранных компаний из почти 40 стран мира.

В рамках выставки генерал-полковник З.Гасанов встретился с председателем Авиационного комплекса Пакистана вице-маршалом Хакимом Разой. На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, основанного на дружественных и братских отношениях, состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

