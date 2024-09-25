Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом, посетившим Азербайджан в рамках проходящей в Баку 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX.

Как сообщили в минобороны, З.Гасанов отметил, что двусторонние отношения в военно-технической сфере служат интересам двух народов, поддержке взаимного сотрудничества, а визиты и встречи в различных форматах – это яркий пример сотрудничества высокого уровня.

На встрече обсуждались перспективные возможности азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, основанного на дружественных и братских отношениях, проведен широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.